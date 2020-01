Rai: Bonaccorsi (Pd), presidente ed amministratore delegato si impegnino per immediato riequilibrio nei tg

- Il sottosegretario ai Beni ed alle Attività culturali ed al Turismo Lorenza Bonaccorsi, del Partito democratico, dichiara in una nota che "il ripristino delle condizioni di parità nei tempi e negli spazi televisivi, in particolare dei telegiornali, deve avvenire quanto prima a partire dalle prossime ore. Al netto di tutte le difficoltà di gestione e governance dell'azienda - che restano immutate e gravi - al momento è necessario un intervento rapido del presidente e dell'amministratore delegato della Rai per ripristinare le condizioni di parità ed equilibrio tra le forze politiche che sono state svantaggiate dai telegiornali Rai - conclude Bonaccorsi - come certificato dall'Agcom e da tutti i monitoraggi dei vari istituti". (Com)