India: perse dieci posizioni nell’Indice della democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I critici sostengono che l’iniziativa ha nel mirino la popolazione musulmana e porterà a cambiamenti demografici su base religiosa”, riferisce l’Eiu, In base a tali argomentazioni “ci sono circa 200 milioni di musulmani in India: il dato era di 195.810.000 nel 2015, pari al 14,9 per cento della popolazione totale dell’India e al 10,5 per cento della popolazione musulmana del mondo... All’attuale tasso di crescita l’India diventerà la casa della più grande popolazione musulmana mondiale entro il 2060, con una popolazione musulmana di oltre 333 milioni, pari al 19,4 per cento della popolazione totale”. Infine, viene citata la nuova legge sulla cittadinanza, che prevede un iter più rapido per i membri di alcune confessioni religiose, a esclusione dell’Islam, giunti in india a causa di persecuzioni in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. (Inn)