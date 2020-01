Giappone: Coronavirus, pasticcere espone cartello "divieto d'ingresso ai cinesi" (2)

- La Cina ha confermato finora nove morti e 440 infezioni dal nuovo ceppo letale di coronavirus individuato per la prima volta nel mercato del pesce della città di Wuhan a dicembre. Il ministero della Salute giapponese ha incaricato i funzionari dell'immigrazione di speciali controlli nei porti e negli aeroporti ordinando di mettere in quarantena i passeggeri che mostrano sintomi collegabili all'infezione. Manifesti in giapponese, cinese e inglese per sollecitare i viaggiatori a contattare le istituzioni mediche se avvertono sintomi influenzali che possano far sospettare il contagio da coronavirus sono stati affissi negli scali aerei e marittimi. (Git)