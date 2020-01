Romania: fatturato commercio di auto in aumento dell'8,4 per cento nei primi undici mesi del 2019

- Il fatturato del commercio di autoveicoli e motocicli in Romania è aumentato nei primi undici mesi del 2019, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, dell'8,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (INS) con un comunicato. Nel mese di novembre 2019, rispetto al medesimo mese dello scorso anno, il fatturato del commercio di veicoli a motore è aumentato dello 0,6 per cento. Rispetto al mese precedente, il fatturato del commercio con autoveicoli e motocicli è aumentato nel novembre 2019 del 4,8 per cento (Rob)