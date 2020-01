Torino: commissione Pari opportunità, revocato incarico di presidente a Marina Pollicino

- Questa mattina a Palazzo Civico, a Torino, in occasione della commissione Diritti e Pari opportunità, la presidente Marina Pollicino è stata destituita dall'incarico di presidente. A presentare la mozione di revoca, in seguito alla sua adesione al "Gruppo misto di minoranza- Connessione civica", sono state le consigliere del M5s in commissione. Contestualmente, la vice presidente della commissione Eleonora Artesio (Torino in Comune) ha rassegnato le dimissioni, non partecipando al voto. Le altre forze politiche di opposizione non hanno preso parte alla riunione. (Rpi)