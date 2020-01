Russia: governo, chi è il nuovo primo vicepremier Andrej Belousov

- Andrej Belousov, 60 anni, è stato nominato primo vicepremier della Federazione Russa nel nuovo governo di Mikhail Mishustin. Economista laureato all’università statale di Mosca nel 1981, Belousov ha sostituito Anton Siluanov alla carica di primo vicepremier. Dopo aver lavorato come ricercatore in vari ambiti presso l’Istituto centrale per l’economia e gli studi matematici e l’Accademia russa delle scienze, Belousov ha ricoperto l’incarico di consigliere del primo ministro dal 2000 al 2006. Viceministro dello Sviluppo economico dal 2006 al 2008, ha lavorato fino al 2012 come direttore del dipartimento di economia e finanza presso l’ufficio del primo ministro per poi essere nominato alla guida del dicastero per lo Sviluppo economico. Sposato con un figlio, Belousov ha precedentemente ricoperto l’incarico di consigliere presidenziale per gli affari economici. (Rum)