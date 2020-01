Modena: Salvini, spaccio davanti alle scuole, grazie a Lega fondi per contrastare pusher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di "spacciatori davanti alle scuole. A Modena i quotidiani locali raccontano la vergognosa realtà della droga tra i più giovani. Quando ero ministro, alla città erano arrivati 270 mila euro per la videosorveglianza e altri 64 mila euro per 'Scuole sicure', iniziativa ad hoc per contrastare i pusher. E' necessario fare sempre di più e sempre meglio per contrastare spacciatori e droga, mentre la sinistra non ha controproposte e riesce a polemizzare perfino su questo tema". (Rin)