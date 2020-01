Clima: Ingv, completata con successo missione italo-francese su plateau Antartico

- Una squadra composta da scienziati francesi del Cnrs, dell'Università Grenoble Alpes e da ricercatori italiani del Cnr e dell'Ingv ha completato con successo la missione Eaiist (East antarctic international ice sheet traverse). "Il progetto - spiega in una nota l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - ha come obiettivo la raccolta di dati che consentano la stima delle precipitazioni al centro del continente bianco, lungo un percorso mai battuto finora, e che permettano agli scienziati la verifica dei risultati di alcuni modelli di circolazione atmosferica e una stima più attendibile del fenomeno dell'aumento del livello dei mari, attraverso lo studio di questi preziosi archivi climatici. La traversa è stata organizzata dall'Istituto polare francese (Ipev) con la collaborazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), partendo dalla stazione italo francese Concordia in direzione Polo Sud. La spedizione - precisa Ingv - è stata finanziata lato francese dall'Agence nationale de la recherche e dalla Fondation Bnp Paribas, lato italiano dal Pnra, finanziato dal Miur (ministero dell'Istruzione, università e ricerca) e coordinato dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) per le attività scientifiche, e dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l'attuazione operativa delle spedizioni". (segue) (Rer)