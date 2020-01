Clima: Ingv, completata con successo missione italo-francese su plateau Antartico (2)

- "Sul tema dei cambiamenti climatici, una delle incognite maggiori riguarda l'impatto del riscaldamento globale in Antartide - continua la nota dell'Ingv -. Una fusione accelerata della calotta polare è già stata rilevata dalla comunità scientifica, soprattutto nelle zone costiere, ma secondo alcuni modelli di circolazione atmosferica, il riscaldamento potrebbe essere accompagnato anche da precipitazioni più intense sul continente bianco. Se questa ipotesi fosse vera la perdita di massa della calotta glaciale potrebbe essere in parte controbilanciata dall'aumento di precipitazione nevosa. Conseguentemente il fenomeno dell'aumento del livello dei mari potrebbe essere stimato in modo più accurato. I dati raccolti dal progetto Eaiist serviranno agli scienziati francesi, italiani e australiani per verificare l'attendibilità di questa ipotesi controllando se sia realmente aumentato l'accumulo di neve sul plateau antartico". (segue) (Rer)