Clima: Ingv, completata con successo missione italo-francese su plateau Antartico (4)

- L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto, inoltre, che "sono stati realizzati rilievi fotogrammetrici superficiali del plateau e rilievi georadar per un totale di circa 1200 km, per lo studio dell'accumulo nevoso e la stratificazione nelle diverse aree attraversate. La storia climatica dei siti attraversati sarà ricostruita attraverso lo studio e l'analisi dei quasi 1000 metri di carote di ghiaccio raccolte. Numerose le competenze presenti sul campo: dalla fisica della neve, alla geofisica, geochimica, chimica dell'atmosfera e meteorologia. Le misure al suolo saranno poi correlate con i dati da satellite e completate da studi di laboratorio". Il direttore del progetto è Joël Savarino, ricercatore francese del Cnrs, l'Institut des géosciences de l'environnement (Cnrs/Université Grenoble-Alpes/Ird/Grenoble Inp); per l'Italia il responsabile del progetto è la professoressa Barbara Stenni dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Hanno inoltre partecipato alla traversa anche Andrea Spolaor (Cnr-Isp) e Graziano Larocca (Ingv). Oltre agli scienziati partecipanti alla spedizione, saranno circa quaranta i ricercatori provenienti da una quindicina di laboratori italiani, francesi e australiani che lavoreranno sui dati raccolti. "Il costo del supporto logistico - conclude l'Ingv -, inclusi gli stipendi del personale, supera il milione di euro. L'agenzia francese 'Agence nationale de la recherche' e la Fondazione Bnp Paribas hanno finanziato l'impresa con ulteriori 1,6 milioni di euro' ". (Rer)