Regionali: Tajani, scontato tornare al voto se centrodestra vince domenica in Calabria ed Emilia Romagna

- E' scontato che, con l'eventuale sconfitta del Partito democratico alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria di domenica, si torni al voto. Lo ha detto l'eurodeputato e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del suo incontro con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rispondendo a delle domande dei giornalisti. "Il governo mi pare che sia a rischio per propria incapacità oramai da settimane a settimane. Sono pieni di contraddizioni. I quattro partiti dicono uno una cosa diversa dall'altro. Non votano sempre alla stessa maniera", ha detto. "Il Movimento cinque stelle si sta liquefacendo. E' iniziato con l'arrivo di un parlamentare in Forza Italia poco più di un anno fa. Non credo che, soprattutto dopo il risultato delle prossime regionali, questo governo possa andare avanti", ha aggiunto. (segue) (Beb)