Regionali: Tajani, scontato tornare al voto se centrodestra vince domenica in Calabria ed Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Calabria, secondo Tajani, "si preannuncia un grande successo della candidata presidente di Forza Italia", ma "credo che anche in Emilia Romagna le cose vadano per il verso giusto". Per il vice presidente di Forza Italia, "una doppia sconfitta per la sinistra, che perderebbe due Regioni in cui è al governo, con il M5s che è allo sbando, dovrebbe portare a una seria e profonda riflessione. Altro che dire 'non conta', altro che dire ìrimaniamo qui', altro che dire 'lunedì non cambia nulla'. Lunedì cambierà molto". Questo perché, secondo l'ex presidente del Parlamento europeo, "sarebbe l'ennesima conferma, in due Regioni governate dalla sinistra, che gli italiani non vogliono questo governo", ha detto. "Se mandano a casa due governi in due Regioni importanti, una nel nord e una nel sud, gli italiani danno ancora una volta un segnale molto chiaro, come lo hanno dato in tutte le elezioni regionali in cui si è votato. Anche la Basilicata che sembrava una Regione persa, alla fine è diventata una regione dove, dopo tanti anni, il centrodestra ha vinto. Al Sud Italia c'è un vento assolutamente favorevole al centrodestra come nel nord. Quindi, non si può non tenere conto da parte del governo di quello che accadrà", ha sottolineato. (segue) (Beb)