Regionali: Tajani, scontato tornare al voto se centrodestra vince domenica in Calabria ed Emilia Romagna (3)

- In questo contesto, Tajani reputa "scontato" che con la sconfitta in Emilia Romagna e in Calabria si torni al voto. "Sarebbe una ennesima presa in giro degli italiani, se il governo volesse rimanere in sella", ha aggiunto, ribadendo le divisioni all'interno della maggioranza. "Sono quattro partiti di sinistra che litigano tra loro. Guardiamo anche a quello che è successo a Roma, ci sono forze politiche che non sono in grado di governare il paese. Qui è una questione di capacità", ha detto. "Quando di fatto il sindaco di Roma del M5s è sfiduciato dal suo stesso partito su una questione importante come quella dei rifiuti, vuol dire che non si è in grado di governare la capitale d'Italia, la città più grande che ha un'estensione enorme. Governare Roma significa governare una parte importante di Italia" e "manifesta incapacità, troppi contrasti, troppe divisioni e questo non va nell'interesse degli italiani", ha concluso. (Beb)