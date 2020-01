Tunisia: forze di sicurezza tunisine arrestano due persone ricercate per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato due persone ricercate per terrorismo in due diverse operazioni condotte al El Mnihla, a nord di Tunisi, e a Monastir, nel nordest del paese. Secondo il portavoce della direzione generale della Guardia nazionale tunisina, le due persone hanno rispettivamente 22 e 36 anni ed erano ricercati per sospetta appartenenza a un’organizzazione terroristica.(Tut)