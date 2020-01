Egitto: smantellata cellula Fratelli musulmani manovrata dalla Turchia

- Le autorità egiziane hanno smantellato una cellula terroristica guidata da membri dei Fratelli musulmani in fuga in Turchia. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno del Cairo, secondo cui la cellula era stata incaricata di attuare un piano di destabilizzazione del paese, diffondendo il caos in occasione del nono anniversario della rivoluzione del 25 gennaio 2011, attraverso la pubblicazione di messaggi sui social media. Il ministero ha individuato sette membri dei Fratelli musulmani che gestivano la cellula dalla Turchia. (Cae)