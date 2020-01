Emilia-Romagna: Salvini, a differenza di Bonaccini orgoglioso di incontrare piccoli Comuni

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice "orgoglioso di incontrare i cittadini delle piccole comunità, compresi i Comuni sotto i 3 mila abitanti che secondo Bonaccini non meritano attenzione nemmeno in campagna elettorale. La Lega governa e intende governare nell’interesse di tutti, soprattutto dei piccoli che spesso hanno grandi difficoltà. Ora il Partito democratico dovrebbe parlarci anche di Jolanda di Savoia". L'ex ministro dell'Interno si riferisce, si legge in una nota, "al Comune in provincia di Ferrara il cui primo cittadino ha denunciato pressioni di Stefano Bonaccini dopo la candidatura del vicesindaco con Lucia Borgonzoni. Negli ultimi giorni, al Comune sono stati tolti tre dipendenti e il sindaco è pronto a diffondere la registrazione di una telefonata di Bonaccini, in cui il presidente avrebbe minacciato ritorsioni". (Com)