Turismo: Enit, cinesi amano Italia come meta vacanza, in aumento visite

- Un 2020 aureo per l'Italia in Cina. In occasione dell'anno dedicato alle relazioni tra le due nazioni simbolo dell'Occidente e dell'Oriente, il brand Italia promosso da Enit, agenzia nazionale del turismo, promette bene. Stando al monitoraggio dell'ufficio studi Enit la penisola italiana è già tutta prenotata quasi fino a carnevale ed è pronta ad accogliere i visitatori cinesi. L'Agenzia italiana del turismo, inoltre, sta per aprire due nuove sedi a Shanghai e Guangzhou. Infatti, stando ai dati dell’ufficio studi di Enit, per il 2019 gli arrivi aeroportuali in Italia dalla Cina hanno registrato un saldo provvisorio gennaio-novembre del +16 per cento per i soggiorni che vanno dalle 9 alle 13 notti. I visitatori cinesi in Italia muovono oltre 650 milioni di euro con un incremento del 40,8 per cento. Ad essere preferite in termini di spesa la Lombardia (174,3 milioni di Euro), il Lazio (126,9 milioni di Euro), la Toscana (122,7 milioni di Euro), il Veneto (103,6 milioni di Euro) e il Piemonte (47 milioni di Euro): tutte regioni che insieme rappresentano l'88,4 per cento del totale speso dai cinesi in Italia. (segue) (Com)