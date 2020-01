Turismo: Enit, cinesi amano Italia come meta vacanza, in aumento visite (2)

- I viaggiatori provenienti dalla Cina dimostrano di amare l’Italia e destinano più della metà dei loro investimenti in vacanze culturali nel bel paese: 353 milioni di euro, il 56,8 per cento della spesa totale. Prediligono la comodità degli alberghi che contano l'87,2 per cento delle notti totali, anche se cresce la tendenza della vacanza "onlife" negli esercizi extra-alberghieri (+12,8 per cento contro il +4,1 per cento degli alberghi). "Per quanto riguarda il 2019 – spiega il direttore esecutivo di Enit Giovanni Bastianelli , l'83 per cento degli operatori turistici cinesi contattati dal monitoraggio Enit dichiarano ottimi risultati indicando aumenti che variano dal +20 per cento a oltre il 50 per cento sul 2018. Le previsioni per il primo trimestre 2020 sono buone per l'84 per cento dei tour operator cinesi interpellati. Alcuni di loro hanno riscontrato aumenti tra il +30 per cento e il +50 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019". Per Maria Elena Rossi direttrice marketing di Enit si pongono quindi “nuove sfide, nuovi percorsi osmotici” che “verranno dall'anno Italia-Cina. Una linfa benefica per la penisola - sottolinea Rossi - che avvia in campo turistico nuove strategie di innovazione e di centralità della cultura nell'ambito dell'offerta dedicata ai viaggiatori cinesi. Enit - conclude - ha messo a punto una strategia di crescita a valore basata sulla sostenibilità così da ben distribuire un aumento del volume della domanda grazie ad un'offerta che non pregiudichi la qualità ma che anzi predisponga a visitare e valorizzare anche luoghi meno noti del bel paese". (Com)