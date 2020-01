Tunisia: premier designato Fakhfakh avvierà consultazioni ufficiali domani

- Il capo del governo tunisino designato, Elyes Fakhfakh, avvierà domani, 23 gennaio, le consultazioni ufficiali per creare il nuovo esecutivo. Secondo quanto si apprende, Fakhfakh incontrerà i giornalisti per tenere l'opinione pubblica al corrente dell'avanzamento delle consultazioni per la formazione del governo. Il primo colloquio con i giornalisti è previsto venerdì, 24 gennaio. Fakhfakh è stato incaricato il 20 gennaio, dal capo dello Stato Kais Saied di formare l'esecutivo dopo che il governo "di competenze nazionali" proposto dall'ex capo del governo nominato, Habib Jemli, non è riuscito a ottenere la fiducia dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), raccogliendo solo 72 voti favorevoli, a fronte di 134 voti contrari e 3 astensioni. Il nuovo premier designato della Tunisia è un ingegnere classe 1972 ed esponente del partito di centro-sinistra Ettakatol. Il nome di Fakhfakh è stato scelto tra 29 candidati di diversi blocchi e partiti rappresentati in Parlamento ed era il candidato della Corrente democratica e di Tahya Tounes. Fakhfakh è stato ministro del Turismo dal 24 dicembre 2011 al 13 marzo 2013 durante i governi di Ali Larayedh e Hamadi Jebali, guidando il dicastero delle Finanze dal 19 dicembre 2012 al 29 gennaio 2014. All'inizio della carriera ha lavorato per la società petrolifera francese Total con l'incarico di risolvere problematiche tecniche ed organizzative nei siti europei, statunitensi e asiatici. Dal 2004 al 2006 ha diretto un nuovo sito industriale di Total in Polonia. In seguito è stato direttore generale di una società industriale tunisina specializzata nella componentistica delle automobili, per poi entrare in politica. Se il nuovo premier non riuscirà a ottenere la fiducia del parlamento, il presidente ha facoltà di sciogliere l’assemblea e convocare nuove elezioni legislative entro 45 e 90 giorni al massimo. (Tut)