M5s: Brescia, se Di Maio si dimette occorre pensare a comitato eletto da iscritti

- Il deputato del Movimento cinque stelle Giuseppe Brescia afferma su Facebook che il suo rapporto con Luigi Di Maio "è sempre stato un po' conflittuale, ma abbiamo sempre remato dalla stessa parte, quella che voleva il bene del Movimento e dell'Italia. Insieme abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili in questi anni e lui di certo non si è mai risparmiato. Se, come pare, dovesse dimettersi da capo politico bisognerà pensare ad un nuovo modello di gestione, un comitato eletto dagli iscritti, che abbia la fiducia del garante. Potrebbe essere questa l'idea - conclude il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio - da portare alla discussione che si terrà in occasione degli stati generali che si terranno a marzo. Nel frattempo andiamo avanti col governo e col lavoro da fare per i cittadini". (Rin)