Puglia: Emiliano, bisogna ristabilire ruolo sociale del giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna ristabilire il ruolo sociale del giornalista, ruolo che l'articolo 21 della Costituzione riconosce come fondamentale. Sono favorevole a istituire un tavolo come proposto dalla Cgil che ha promosso l'evento odierno con Fnsi e Ordine dei giornalisti. Questo percorso avrà la nostra piena collaborazione come Regione, per noi è come un patto costituzionale a sostegno di questa professione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo oggi a Bari al convegno "Il senso delle parole, dalle crisi al futuro dell'informazione", promosso da Cgil Slc. "L'articolo 21 della Costituzione - ha proseguito Emiliano - ha un rilievo tale che deve poi indurre tutto il sistema a garantire l'indipendenza e l'autonomia degli operatori dell'informazione, rispetto alla politica e all'economia. Così come va tutelata la dignità professionale di chi esercita un ruolo fondamentale che non può vivere nella precarietà e nella perenne incertezza professionale. Inoltre mi chiedo perché non esistano guarentigie per i giornalisti così come avviene per i magistrati. Inoltre bisognerebbe riflettere sulla possibilità di consentire ai giornalisti l'accesso agli atti giudiziari per verificare le notizie e inquadrarle nel loro contesto", ha concluso il presidente della Regione Puglia. (Ren)