Siria: "Sana", Ankara taglia finanziamenti a mercenari per spingerli a combattere in Libia

- La Turchia ha avviato un taglio dei finanziamenti ai gruppi militari siriani suoi alleati con l'obiettivo di spingerli ad andare a combattere in Libia. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale siriana "Sana", precisando che Ankara sta esercitando questo tipo di pressione nelle campagne di al Hasaka e Raqqa per spingere a partire per la Libia gruppi ribelli siriani antigovernativi, cooptati dalla Turchia nelle operazioni militari contro le Unità di protezione dei popoli (Ypg) a maggioranza curda. Le forze turche nel nord della Siria starebbero, dunque, tagliando gli stipendi dei miliziani che si rifiutano di andare a combattere in Libia, ricorrendo anche al reclutamento coatto di detenuti nella regione. L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'Ong con sede a Londra che si avvale di una rete di attivisti sul campo, sostiene che sarebbero già 2.600 i mercenari siriani inviati in Libia dalla Turchia per sostenere il Governo di accordo nazionale libico (Gna) presieduto da Fayez al Sarraj. Altri 1.790 uomini armati, invece, sarebbero arrivati in Turchia dalla Siria per seguire corsi di formazione e addestramento militare, per essere poi inviati in Libia a combattere l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), fedele al generale Khalifa Haftar. (Res)