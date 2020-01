Emilia-Romagna: Bonaccini, tpl gratis per studenti fino a 18 anni primo passo (2)

- "Vogliamo costruire una regione della piena sostenibilità - ha proseguito Bonaccini - e allo stesso tempo rafforzare il sostegno a famiglie e cittadini con provvedimenti che abbiamo reso strutturali: dall'abolizione dei superticket sanitari alle rette dei nidi, che abbiamo tagliato di mediamente di mille euro l'anno a figlio e che azzereremo rendendo gratuiti e per tutti nidi e servizi per l'infanzia, con un investimento educativo senza precedenti. Allo stesso modo, rendere gratuito il trasporto pubblico per tutti gli studenti rappresenta una decisione che credo non abbia precedenti. Passi avanti che l'Emilia-Romagna può fare grazie a conti in ordine ed efficienza della spesa", ha concluso il presidente (Ren)