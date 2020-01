Roma: truffava anziani simulando finti incidenti in strada, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un kit per la truffa composta da una scatola di gessetti, frammenti di gruppo ottico del fanale posteriore di un motoveicolo, un pezzo di cartavetrata e una custodia di passaporto con spille militari attaccate. È quanto utilizzato da un 27enne originario di Sarno, ma domiciliato a Roma, per inscenare un finto incidente stradale. Il 27enne ha messo a segno due colpi nell'arco di mezzora. Il primo ai danni di un'anziana signora che, mentre si trovava su via Nomentana a bordo della propria macchina, ha sentito un rumore, simile a un urto e subito dopo ha visto un giovane che la inseguiva con il suo scooter. Il ragazzo, qualificatosi come appartenente alle forze dell'ordine, ha indicato alla signora i vari danni presenti sul suo mezzo e una rigatura sulla macchina, poi ha messo in atto la truffa chiedendole immediatamente del denaro, che la signora però non aveva con sé. A quel punto la vittima lo ha invitato a seguirla al bancomat, ma prima di consegnargli il denaro ha richiesto che le mostrasse un tesserino di riconoscimento, l'uomo allora ha estratto un fodero di passaporto con applicate dei fregi militari e infine si è allontanato con i soldi. (segue) (Rer)