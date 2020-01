Roma: truffava anziani simulando finti incidenti in strada, arrestato 27enne (2)

- Insospettita la donna, dopo aver preso la targa dello scooter, ha chiamato il 112. Gli agenti della Polizia l’hanno raggiunta in via Ugo Ojetti e poco distante hanno intercettato il giovane su uno scooter che discuteva in modo molto animato con un signore anziano, prescelto come altra vittima. Quando i poliziotti si sono avvicinati per un controllo il 27enne ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Perquisito il ragazzo è stato trovato con un cellulare appena rubato all'anziano e circa 280 euro, il bottino delle due truffe. Il controllo è stato esteso anche allo scooter dove i poliziotti hanno rinvenuto il kit per le truffe. Arrestato, ora dovrà rispondere di truffa aggravata e continuata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Rer)