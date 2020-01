Bosnia-Ue: capo delegazione Sattler, priorità sono Alto consiglio magistratura e legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Ue a Sarajevo lavorerà nel prossimo periodo con le autorità bosniache sulle modifiche al lavoro dell'Alto consiglio della magistratura e alla legge elettorale. Lo ha dichiarato oggi il capo della delegazione e rappresentante speciale dell'Ue in Bosnia Johann Sattler in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Sattler ha detto che "è presente molta buona volontà, direi persino sollievo, per il fatto che siamo riusciti a superare questi lunghi 14 mesi di stallo nella formazione dei governi dei vari livelli di potere in Bosnia". Per quanto riguarda la legge elettorale, Sattler ha ricordato che "quest'anno abbiamo la tornata amministrativa e se non si riuscirà nuovamente a tenere le elezioni nella città di Mostar, questo offuscherà l'intero processo elettorale". Sattler si è comunque dichiarato "ottimista" sul fatto che "le elezioni si terranno in ogni angolo di questo paese". (segue) (Bos)