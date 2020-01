Bosnia-Ue: capo delegazione Sattler, priorità sono Alto consiglio magistratura e legge elettorale (2)

- Le ultime elezioni a Mostar risalgono al 2008. La Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina ha imposto nel novembre del 2010 modifiche allo statuto della città di Mostar stabilite nel 2004 dall'allora Alto rappresentante internazionale in Bosnia Paddy Ashdown e alla legge elettorale bosniaca, giudicandola incostituzionale. Una sentenza precedente della Tribunale per i diritti umani di Strasburgo, che ha definito discriminatoria l'attuale legge elettorale bosniaca in quanto preclude l'accesso ad alcune cariche politiche ai rappresentanti delle minoranze, datata 2009 non è ancora stata attuata dalle autorità di Sarajevo. (Bos)