Golfo: Flc Cgil Roma e Lazio aderisce a mobilitazione per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flc Cgil di Roma e del Lazio aderisce all'appello e alla giornata di mobilitazione internazionale per la pace indetta sabato 25 gennaio "Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace". "I venti di guerra che spirano in tutto il mondo - si legge in una nota del sindacato - non possono vederci indifferenti, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza deve schierarsi nettamente contro la guerra e per la pace. È importante che le future generazioni siano educate alla cultura della pace, all'impegno per un mondo contro tutte le guerre, per la fratellanza e la solidarietà dei popoli, per la giustizia sociale. Per questo aderiamo all'appello e saremo in piazza sabato prossimo invitando lavoratrici, lavoratori e tutta la cittadinanza alla massima partecipazione".(Com)