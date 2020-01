Albania: rapporto Moneyval, "progressi in misure contro riciclaggio denaro e finanziamento del terrorismo"

- L'Albania ha compiuto progressi nel rafforzare il proprio quadro per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E' quanto sostiene il primo rapporto pubblicato oggi dal Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa. Secondo il rapporto l'Albania dovrebbe tuttavia continuare i propri sforzi e riferire sugli ulteriori progressi per rafforzare l'attuazione delle misure richieste. I progressi compiuti dall'Albania rispetto alla valutazione effettuata nel 2018 hanno consentito al Comitato antiriciclaggio di rivalutare il paese su cinque raccomandazioni, inizialmente classificate come "parzialmente conformi" e un'altra classificata come "ampiamente conforme". Il rapporto nota che "sulla base di questi progressi, Moneyval, ha rivalutato l'Albania rispetto all'attuazione della raccomandazione 6 (sanzioni finanziarie mirate, relative al terrorismo e sul finanziamento del terrorismo) e 19 (paesi a rischio più elevato) ritenute "conformi" e le raccomandazioni 8 (organizzazioni senza scopo di lucro) e 35 (sanzioni) come "ampiamente conforme". (segue) (Alt)