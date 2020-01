Albania: rapporto Moneyval, "progressi in misure contro riciclaggio denaro e finanziamento del terrorismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moineyval ha anche esaminato l'attuazione di nuovi requisiti riguardanti le raccomandazioni del Gafi (Gruppo d'azione finanziaria), l'organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per elaborare le politiche di lotta al riciclaggio di denaro, che sono cambiate da quando è stata adottata la relazione sulla valutazione effettuata el 2018 (in particolare le raccomandazioni 2, 18 e 21). La raccomandazione 18 (controlli interni e filiali e filiali estere) è ora classificata come "ampiamente conforme" e la raccomandazione 21 (ribaltamento e riservatezza) è rivalutata come "conforme". La valutazione della raccomandazione 2 (cooperazione e coordinamento nazionali, che è stata classificata come "ampiamente conforme") rimane invariata. L'Albania è ora classificata "conforme" a cinque delle 40 raccomandazioni del Gafi e "ampiamente conforme" a 28 di esse. Rimane "parzialmente conforme" su cinque e "non conforme" solo rispetto a una raccomandazione. (Alt)