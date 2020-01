Municipio Roma I: Pd, abitanti piazza Dante ostaggio di cantiere ex palazzo Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2012” gli abitanti di piazza Dante nel I municipio di Roma “sono ostaggio di un cantiere della presidenza del Consiglio per la riqualificazione dell'ex palazzo delle Poste”. Lo dichiarano in una nota Davide Curcio e Stefania Di Serio, consiglieri del Pd del I municipio di Roma. “Un cantiere - spiegano - che nelle previsioni doveva terminare alla fine del mese di ottobre scorso, e invece è ancora lì. A questo si aggiunge - concludono - l'ulteriore beffa della mancanza di parcheggi, un problema che finora era stato parzialmente risolto mediante l'estensione all'ambito Monti della sosta gratuita per i residenti della piazza e delle strade limitrofe, agevolazione scaduta il 31 dicembre e non rinnovata".(Com)