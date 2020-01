Russia: fonti stampa, ex vicepremier Akimov potrebbe guidare Poste russe

- L’ex vicepremier russo Maksim Akimov, il cui incarico non è stato confermato dal nuovo esecutivo del premier Mikhail Mishustin, potrebbe essere nominato alla guida dell’Autorità della Federazione Russa per i servizi postali. Lo riferisce il quotidiano “Vedomosti” citando fonti informate dei fatti, spiegando tuttavia che l’Agenzia statale non ha ancora confermato l’informazione. L’ex vicepremier con delega ai trasporti, all’industria delle comunicazioni e alla digitalizzazione dell’economia andrebbe a sostituire Nikolaj Podguzov, che sarebbe dovuto rimanere alla guida dell’Agenzia fino al 2024.(Rum)