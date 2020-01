Pakistan: ministro Esteri Qureshi, “presto” visita di Trump (2)

- Anche Trump, prima dell’incontro con Khan, il terzo da quando il leader pakistano si è insediato, nel 2018, ha accennato al Kashmir. “Stiamo lavorando insieme su vari fronti e parlando della situazione del Kashmir e di come sta andando la relazione tra il Pakistan e l’India. Se possiamo essere d’aiuto, sicuramente lo saremo. Stiamo osservando ciò che succede molto, molto attentamente”, ha dichiarato. Il leader della Casa bianca ha più volte offerto la sua mediazione ai due paesi sulla questione del Kashmir, offerta che è stata ogni volta respinta da parte indiana. A febbraio Trump è atteso in visita in India. (segue) (Inn)