Roma: Di Palma (M5s), dopo liti via social ho chiesto riunione maggioranza per chiarimento

- "Penso che un chiarimento tra noi sia necessario e proficuo, a volte cadere permette di rialzarti più forte di prima per questo ho chiesto al più presto una riunione di maggioranza di chiarimento". Così il consigliere M5s Roberto Di Palma, commentando le liti via social tra alcuni consiglieri capitolini. Il presidente della commissione capitolina Bilancio Marco Terranova ha chiesto le dimissioni dei suoi compagni di partito: presidente e vice della commissione Ambiente Daniele Diaco e Simona Ficcardi. "Quanto accaduto - ha aggiunto Di Palma - per me rappresenta chiaramente un 'trappolone' che la Regione ci ha teso, ora però dobbiamo ricompattarci".(Rer)