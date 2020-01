Cina: coronavirus, Capodanno lunare accentua il rischio di propagazione dell’infezione (5)

- Il quartier generale sarà inoltre incaricato di divulgare le ultime informazioni e i progressi nella prevenzione e nel controllo dell'infezione, e di diffondere le misure preventive per placare il più possibile i timori dell'opinione pubblica. L'autorità aeroportuale cinese ha riferito che tutti i viaggiatori in uscita dal Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe a partire da mercoledì 15 gennaio hanno dovuto sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di salire a bordo, e i soggetti che presentavano sintomi febbrili sono stati posti in quarantena. L'autorità aeroportuale ha affermato inoltre di aver richiesto alle compagnie aeree di cooperare con i viaggiatori interessati al rimborso o alla modifica gratuita dei biglietti. Anche la stazione ferroviaria di Wuhan ha ricevuto una notifica riguardante il controllo della temperatura corporea dei viaggiatori. (segue) (Cip)