Civitavecchia: con due grosse pietre minaccia e aggredisce Polizia, arrestato

- Un 41enne nel pomeriggio di ieri ha aggredito con calci e pugni, all’esterno dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, una guardia giurata e una poliziotta. L’uomo, intorno alle 13 di ieri, si aggirava attorno al nosocomio con due grosse pietre in mano ed era tenuto d’occhio dagli uomini della sicurezza privata poiché già in altre occasioni aveva danneggiato beni e aggredito il personale sanitario. Una poliziotta in servizio nella zona ha cercato di farsi consegnare i due sassi, ma il 41enne prima ha nascosto le pietre nelle tasche, poi ha reagito in maniera violenta e infine ha minacciato di lanciare i massi contro gli operatori. L’uomo è stato bloccato e arrestato per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.(Rer)