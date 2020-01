I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Libia: il Consiglio di sicurezza Onu chiede un cessate il fuoco - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato le parti in conflitto in Libia a raggiungere "il più presto possibile" un cessate il fuoco che rilanci il processo politico volto a porre fine alla guerra nel paese. "I membri del Consiglio di sicurezza esortano le parti libiche a partecipare in modo costruttivo al comitato militare denominato 5 + 5 al fine di concludere un accordo di cessate il fuoco il più presto possibile", ha affermato il Consiglio in una dichiarazione rilasciata al termine di una riunione sui risultati della conferenza di Berlino tenutasi lo scorso 19 gennaio. Questo comitato militare, che è stato concordato alla Conferenza di Berlino, dovrebbe essere composto da cinque membri che rappresentano l'Esercito Nazionale libico e cinque membri che rappresentano il governo di Tripoli, e la sua missione è quella di definire i modi per rafforzare la fine delle ostilità tra due parti in guerra. (segue) (Res)