I fatti del giorno – Nord Africa (4)

- Tunisia-Ue: presidente Saied riceve vicepresidente Europarlamento Castaldo - Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri a Palazzo di Cartagine il vicepresidente del Parlamento europeo e capo della Missione di osservazione elettorale dell’Ue, Fabio Massimo Castaldo. Quest’ultimo, fa sapere la presidenza in un comunicato, ha presentato al capo dello Stato il rapporto finale sul voto per le legislative e le presidenziali tunisine dell’autunno del 2019. L’accento è stato tuttavia posto in particolare sulla necessità di portare avanti la cooperazione e gli scambi di opinione tra Tunisia e Ue. Castaldo ha elogiato l’impegno dell’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie), che ha permesso il successo della tornata elettorale e che ha avuto “un’interazione positiva” con gli elettori. Il vicepresidente dell’Europarlamento ha infine messo in rilievo le “solide relazioni di partenariato” tra Tunisia e Unione europea, caratterizzate da “valori e principi condivisi” come il rispetto per il pluralismo e il dialogo. (segue) (Res)