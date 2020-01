I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Tunisia: due deputati si dimettono dal partito salafita Errahma - Il deputato dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento tunisino) eletto a Manouba, Moadh Ben Dhiaf, e il deputato del governatorato Ariana, Ahmed ben Ayed, hanno rassegnato le dimissioni dal partito islamico salafita Errahma guidato da Said Jaziri, ex portavoce della comunità musulmana dei tunisini in Canada, accusato di gestione autoritaria della formazione politica. La scelta è stata motivata in particolare “dalla deviazione della leadership del partito dai principi annunciati durante le elezioni legislative", ha detto Ben Dhiaf all'agenzia di stampa ufficiale “Tap”. Ben Dhiaf ha denunciato “metodi decisionali unilaterali” del presidente Jaziri che “prende decisioni da solo senza consultare gli altri, nonostante i numerosi solleciti per una maggiore inclusione”. I due deputati contestano in particolare le dichiarazioni contraddittorie di Jaziri, che in campagna elettorale aveva detto che il partito Errahma avrebbe fatto parte dell’opposizione, data la mancanza di esperienza di governo, salvo poi autocandidarsi per la carica di primo ministro. Ben Ayed e Ben Dhiaf hanno ufficialmente informato la presenza dell’Arp che entreranno a far parte del blocco degli indipendenti in parlamento. Il partito Errahma resta dunque con soli due seggi occupati da Jaziri (eletto a Ben Arous) e Salwa Ben Aycha (eletto nella prima circoscrizione di Tunisi). (Res)