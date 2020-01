Campania: difensore civico Fortunato, sono io l'anti-De Luca

- "Il deluchismo, in Regione Campania, ha cancellato ogni merito ogni competenza. Vincenzo De Luca, in questi cinque anni, ha creato una corte, basti guardare le sue nomine che cancellano qualsiasi merito". Lo ha dichiarato il difensore civico, l'avvocato Giuseppe Fortunato, ai microfoni di "Si parla di politica" di Sicomunicazione. Fortunato ha confermato di essere candidato alla presidenza della Regione Campania, l'unico al momento, "accogliendo l'appello di un gruppo di comitati civici e di associazioni". "Con la mia candidatura c'è un valore aggiunto - ha proseguito Fortunato - ho ricevuto tantissimi consensi dalla società civile. Io sono a favore di un modello di natura partecipativa. Un nuovo modo di fare politica in Campania che va contro quella che è stata la logica di De Luca, perché è opportuno che non si rimanga chiusi nelle vecchie logiche con i vecchi personaggi. Più spazio alle associazioni e alla società civile", ha concluso il difensore civico. (Ren)