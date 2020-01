Economia: alla Fiera Milano Rho torna il Micam dal 16 al 19 febbraio, spazio ai giovani creativi

- Il giovane milanese Umberto De Marco sarà protagonista alla prossima edizione di MICAM Milano, il Salone Internazionale delle Calzature, alla Fiera Milano Rho dal 16 al 19 febbraio 2020. Umberto De Marco, di Corsico (Milano), con il brand Yatay sarà presente nello spazio che la rassegna ha dedicato agli Emerging Designers, un'occasione unica offerta a giovani creativi per presentare il proprio stile in un ambito di prestigio come quello della manifestazione, confermando la voglia di rinnovamento del settore. Le nuove generazioni sono, infatti, sempre più presenti nella definizione delle tendenze di consumo ma rappresentano anche un importante punto di svolta per il settore calzaturiero: per questo, ancora una volta, il Salone internazionale della calzatura punterà i riflettori sulle creazioni di 12 giovani nuovi talenti, selezionati da una giuria di esperti a cui sarà dedicato uno spazio in manifestazione in cui potranno presentare a produttori e buyer sorprendenti intuizioni di stile. Yatay si propone come un vero stile di vita, per mostrare come un design sofisticato e un approccio eco-compatibile possano essere uniti per ottenere calzature di lusso comode e performanti. Il processo di produzione è altamente sostenibile grazie a materiali a basso impatto e processi di produzione ad alta efficienza sia in termini di energia che di materie prime. La produzione e l'approvvigionamento dei materiali e il processo di fabbricazione sono realizzati per evitare lo sfruttamento dei lavoratori o di chi vive sul territorio, sostenendo a tutti i soggetti coinvolti e rispettando l'ambiente. Riparare e riciclare: i prodotti della moda vivono una seconda vita se riparati o riutilizzati in un altro modo, o se i tessuti o gli elementi che la creano si trasformano in nuovi e utili accessori. I dodici designer sono stati selezionati da una giuria di professionisti, esperti del settore moda e comunicazione, presieduta dallo stilista Ernesto Esposito, che per il contest 2020 ha coinvolto: Ivan Bontchev (Fashion Stylist), Simonetta Gianfelici (Fashion Consultant & Talent Scout), Riccardo Grassi (Fondatore e CEO Riccardo Grassi Showroom), Julian Hargreaves (Fotografo) e Stefania Lorini (Fashion Stylist). La proposta di stile dei designer spazia dalle citazioni pop alla ricerca intorno alle forme più classiche, dalle atmosfere metropolitane raccontate dalla musica elettronica, fino alla riscoperta di materiali naturali o di scarto per nuove e sorprendenti idee-moda. Non mancano sperimentazioni davvero inusuali e reinterpretazioni originali di modelli che hanno fatto la storia della calzatura.(com)