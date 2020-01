Colombia: dieci agenti feriti e otto arresti in nuove manifestazioni di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci agenti sono stati feriti e otto persone arrestate nelle nuove manifestazioni di protesta registrate ieri in Colombia. Secondo le stime ufficiali, diffuse ieri in conferenza stampa dal ministro dell’Interno, Nancy Patricia Gutierrez, e il direttore della Polizia, Oscar Atehortua, circa 20 mila persone hanno partecipato alle mobilitazioni, che si sono svolte in oltre 100 municipi di 30 dipartimenti del paese. Le unità antisommossa (Esmad), ha detto il generale Atehortua, “sono intervenute in almeno 25 occasioni per salvaguardare beni privati e pubblici”. La neo sindaca di Bogotà, Claudia Lopez, ha difeso la natura pacifica della manifestazione. “Bogotá ha marciato per condannare l'omicidio sistematico di leader sociali e le minacce ai cittadini. Rivendicare legittimi cambiamenti sociali ed economici. Queste ragioni e le maggioranze pacifiche, non le minoranze violente, sono per noi i protagonisti della giornata", ha scritto la sindaca sul suo account Twitter. (segue) (Mec)