Colombia: dieci agenti feriti e otto arresti in nuove manifestazioni di protesta (2)

- Le proteste nel paese sono iniziate lo scorso 21 novembre, con il grande sciopero nazionale cui hanno partecipato sindacati e organizzazioni della società civile. Il presidente colombiano, Ivan Duque, ha acconsentito a intavolare un dialogo esclusivo con il Comitato per lo sciopero nazionale, ma finora non è stato trovato un accordo tra le parti. Il comitato, cui aderiscono sindacati e diverse organizzazioni della società civile, chiede, tra le altre cose, la liberazione immediata delle persone detenute durante le proteste, modifiche alle politiche di sicurezza e difesa, lo smantellamento delle Esmad, la ripresa dei colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), e garanzie per il reinserimento e la protezione degli ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). (segue) (Mec)