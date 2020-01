Colombia: dieci agenti feriti e otto arresti in nuove manifestazioni di protesta (3)

- Sul fronte economico il comitato chiede una politica pubblica per la fine delle esternalizzazioni in campo lavorativo e la formalizzazione degli impieghi, garanzie di sicurezza sociale e un patto sociale e politico per il diritto ala salute universale e gratuito. Si chiede inoltre il ritiro della Colombia dall’Ocse, la statalizzazione della compagnia petrolifera Ecopetrol e la fine dei processi di privatizzazione di beni pubblici. Le tensioni e gli scontri registrati nel corso delle proteste hanno sin qui portato alla morte di almeno quattro persone, tra cui un giovane di 18 anni, deceduto dopo essere stato colpito da un lacrimogeno o da una bomba stordente sparata, secondo alcune testimonianze, ad altezza d’uomo dagli agenti delle unità antisommossa (Esmad). (Mec)