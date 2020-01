Italia-Tunisia: ambasciatore a Roma protesta con presidente Senato, da Salvini condotta imbarazzante

- L’ambasciatore della Tunisia a Roma, Moez Sinaoui, ha scritto una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo la sua "costernazione per l’imbarazzante condotta" del senatore e leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha citofonato in favore di telecamere a un privato cittadino di origine tunisina accusandolo di spaccio di droga in un quartiere di Bologna. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", il diplomatico ha definito quella di Salvini una "deplorevole provocazione senza alcun rispetto del domicilio privato" da parte di un "pubblico rappresentante dell’Italia", paese che vanta "un’amicizia di lunga data con la Tunisia". Nell’episodio, ha sottolineato Sinaoui, è stata "illegittimamente diffamata una famiglia tunisina" durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna, condotta che ha “stigmatizzato l’intera comunità tunisina in Italia”. La vicenda è accaduta ieri sera in via Deledda, nel cuore del quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Accompagnato da una sua sostenitrice, Annarita Biagini, Salvini ha chiamato al citofono i presunti pusher nel pieno di una diretta social. "Buonasera, ci può far entrare? Ci hanno segnalato una cosa spiacevole che vorrei smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio del quartiere, è vero?", sono le parole del leader leghista, cui dall’altro capo del citofono non è arrivata alcuna risposta. (Res)