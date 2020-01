India: Maharashtra, governo autorizza apertura h24 per negozi e ristoranti di Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo dello Stato indiano del Maharashtra, guidato da Uddhav Thackeray, insediatosi meno di due mesi fa, ha approvato oggi un provvedimento che permette ai centri commerciali e ai ristoranti di Mumbai di restare aperti 24 ore su 24 sette giorni su sette. L’apertura sarà consentita, in una prima fase, che partirà il 27 gennaio, in alcune aree non residenziali selezionate. Dall’autorizzazione sono esclusi i locali che servono alcolici, per i quali resterà l’obbligo di chiusura all’1.30. La proposta è stata presentata dal ministro statale del Turismo, Aaditya Thackeray, che ha sottolineato che si tratta di una possibilità e non di un obbligo per gli esercenti. (segue) (Inn)