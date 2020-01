India: Maharashtra, governo autorizza apertura h24 per negozi e ristoranti di Mumbai (2)

- Quello in carica è un esecutivo di coalizione di cui fanno parte lo Shiv Sena (Ss), formazione marathi di destra, e due forze di centro-sinistra: il Partito del Congresso nazionalista (Ncp) e il Congresso nazionale indiano (Inc). Sotto i governi precedenti, fin dal 2013, c’erano stati altri tentativi, ma non erano andati in porto. L’attuale amministrazione si aspetta un aumento dell’occupazione grazie alla vita notturna: il titolare del Turismo ha spiegato che il settore dei servizi a Mumbai impiega 500 mila giovani, un numero che potrebbe raddoppiare. Il suo collega dell’Interno, Anil Deshmukh, ha aggiunto che la gradualità dell’attuazione consentirà alla polizia di garantire la sicurezza. (segue) (Inn)