Scuola: Azzolina, incontrato sindacati, al lavoro per bandire concorsi per 70 mila insegnanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azzolina spiega, poi, di lavorare "per sburocratizzare e ridurre gli adempimenti amministrativi che gravano sui docenti, sui dirigenti scolastici, sui direttori dei servizi generali e amministrativi, sul personale del ministero. E per una innovazione didattica che metta a sistema le migliori pratiche già sperimentate sul campo dai docenti. Tutto questo va fatto insieme. Noi, i sindacati, tutte le forze sociali, il personale della scuola, mettendo al centro le studentesse e gli studenti. La scuola è per loro. Ricordiamolo sempre. E faremo sempre bene". (Rin)