Regno Unito-Kenya: Kenyatta a Londra, Brexit è “opportunità” per entrambi i paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit rappresenta un'opportunità sia per il Kenya che per il Regno Unito per stringere legami commerciali più forti. È quanto dichiarato dal presidente keniota Uhuru Kenyatta durante un incontro con gli investitori britannici a Londra. “Penso che (la Brexit) potrebbe finire per essere una benedizione sotto mentite spoglie per tutti noi. Penso che ci sia un enorme potenziale per rafforzare ancora una volta la partnership e gli investimenti che sono stati in realtà la forza trainante dell'economia globale”, ha detto Kenyatta, citato dal quotidiano “Daily Nation”. Il presidente keniota ha quindi chiesto il sostegno del settore privato per accelerare la consegna dei progetti della cosiddetta Big 4 Agenda (sicurezza alimentare, alloggi a prezzi accessibili, produzione manifatturiera e assistenza sanitaria a prezzi accessibili per tutti) varata dalla presidenza nell’ambito dle programma “Vision 2030”. “Il Kenya sta aprendo nuove opportunità non solo per gli investitori locali ma anche (per) gli investitori stranieri. Vi diamo il benvenuto a Nairobi, la porta verso l'Africa orientale e centrale”, ha dichiarato il capo di Stato keniota. (segue) (Res)