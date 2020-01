Regno Unito-Kenya: Kenyatta a Londra, Brexit è “opportunità” per entrambi i paesi (2)

- Ricordando che il Regno Unito è uno dei principali partner commerciali strategici del Kenya e si classifica come la quinta destinazione di esportazione per le merci keniote, Kenyatta ha inoltre esortato i dirigenti di azienda kenioti e britannici a utilizzare l'incontro come piattaforma per la creazione di nuovi legami commerciali, il rafforzamento delle partnership esistenti e la promozione degli investimenti. “Il Kenya ha creato una nicchia di mercato nel Regno Unito per alcuni dei suoi prodotti di punta come tè, caffè, fiori, frutta e verdura”, ha affermato. “Non abbiamo mai perso la fiducia nei prodotti manifatturieri del Regno Unito, inclusi autoveicoli, materiali stampati, macchinari e prodotti chimici”, ha aggiunto. Intervenendo all’evento, il viceministro britannico per l'Africa, Rebecca Fisher-Lamb, ha dichiarato che le società britanniche continuano a far crescere i loro investimenti in Kenya, ricordando che la compagnia petrolifera Tullow Oil sta iniettando 1,2 miliardi di sterline (1,4 milioni di euro) nel settore del petrolio e del gas in Kenya. All’incontro hanno partecipato anche i ministri Ukur Yatani (ministero del Tesoro), Monica Juma (Difesa) e Adan Mohammed (Comunità africana orientale e sviluppo regionale), nonché il governatore della Banca centrale keniota Patrick Njoroge e l’ambasciatore keniota a Londra, Manoah Esipisu. (Res)